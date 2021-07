Prezes Izby Pracy SN z uchylonym immunitetem. Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję ws. sędziego Iwulskiego

Nieuznawana przez część sędziów Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał zresztą – w formie zabezpieczenia – orzeczenie o zawieszeniu przepisów, które dają uprawnienia sędziom tej Izby prawo do decydowania o sprawach dyscyplinarnych), uchyliła immunitet sędziego SN Józefa Iwulskiego.

Poinformowała o tym na Twitterze prawniczka, współzałożycielka „Wolnych Sądów” Sylwia Gregorczyk-Abram. „Izba Dyscyplinarna uchyla immunitet SSN, prezesowi Izby Pracy Józefowi Iwulskiemu. Bezprawnie zawiesza go w wykonywaniu zawodu i obniża wynagrodzenie o 25 proc. To z tej Izby pochodzi większość pytań prejudycjalnych. Usunięcie prezesa ma otworzyć drogę do umorzenia tych postępowań” – napisała.

twitter