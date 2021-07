Zaskakujący wykład siostry zakonnej Michaeli Pawlik. Uważa, że joga powoduje podniecenie

facebook

Nagranie wykładu siostry należącej do zgromadzenia dominikanek pojawiło się kilka dni temu na facebookowym profilu „Miłujcie się”. Film zyskał jednak nowe życie i stał się bardzo popularny w internecie, nie z uwagi na swoje walory, a raczej prześmiewcze komentarze internautów. Wykład siostry Michaeli Pawlik poświęcony jest jodze. Zakonnica nie mówi jednak, że joga ma walor uspokajający i pozytywnie wpływający na ludzką psychikę, co najczęściej słyszymy w tym kontekście. Jej zdaniem, oddziaływanie wspomnianych ćwiczeń jest zupełnie inne.

W trwającym ponad pięć minut nagraniu, siostra zakonna tłumaczy, co się dzieje z ciałem człowieka podczas wykonywania ruchów charakterystycznych dla jogi. – Jeżeli ktoś ćwiczy jogę i powtarza nieustannie to samo słowo, hamuje działanie kory mózgowej, czyli centralny układ jest zawieszony, a obwodowy funkcjonuje. Najbardziej unerwiona jest dolna część tułowia, czyli rejon łonowy – twierdzi zakonnica.

Siostra Michaela Pawlik: Joga pobudza popęd seksualny

Pobudzenie tej sfery oznacza z kolei wzmożenie popędu seksualnego – przekonuje siostra Michaela Pawlik. – Według starożytnych wierzeń, na dole kręgosłupa znajduje się wąż i jogin ma w taki sposób ćwiczyć, by go uaktywnić. Ten wąż się nazywa kundalini. Kiedy jest większe podniecenie, które unerwia rejon łonowy, to pobudzają się gruczoły rozrodcze i wydzielanie hormonów: testosteronu i estrogenu – dodaje.

Pod postem, w którym zamieszczono nagranie, znalazło się wiele komentarzy. W niektórych słowa zakonnicy są chwalone, w innych bardzo krytykowane. Wielu internautów zauważa, że siostra zakonna mówiąca o tematach, których nie praktykuje, nie jest najlepszym źródłem informacji. Słowom zakonnicy przeczą również publikacje naukowe i doświadczenia osób, które uprawiają jogę. Naukowcy z Uniwersytetu w Bostonie udowodnili, że joga ma dobry wpływ na psychikę osób walczących z depresją. Joga jest również polecana przez lekarzy osobom, które mają problemy z bólami kręgosłupa.

