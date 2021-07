Marsz Równości w Poznaniu. Pojawiło się kilkanaście tys. osób

O godz. 17 w Poznaniu na placu Wolności rozpoczął się Marsz Równości. „Pokażmy, że walka o sprawiedliwe traktowanie osób LGBT+ dotyczy nas wszystkich. Idziemy w imieniu wolności każdego obywatela do odkrywania własnej tożsamości i w imię równości osób innej orientacji wobec prawa” – zachęcali organizatorzy pochodu.

Marsz Równości w Poznaniu. Tańce i śpiewy

Na początku doszło do „minuty krzyku”, nawiązując do sytuacji, która ma miejsce na Białorusi – informuje portal wtv.pl. Zgromadzeni na Marszu Równości w Poznaniu tańczyli i śpiewali. Wiele osób miało przy sobie charakterystyczne tęczowe flagi i chorągiewki. W tym roku organizatorzy zrezygnowali mobilnych platform. Pojawiły się za to animatorzy i muzyczne przystanki na trasie.

Uczestnicy manifestacji przeszli ulicami: pl. Wolności – 27 Grudnia – Gwarna – Św. Marcin – Kościuszki – Półwiejska – Szkolna – Paderewskiego – pl. Wolności. W demonstracji wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Marsz Równości przebiegł pokojowo, nie odnotowano większych incydentów związanych z zakłócaniem pochodu. Trasę zabezpieczała policja.

Adam Szłapka i Sylwia Spurek ze wsparciem dla społeczności LGBT

W poznańskim Marszu Równości wzięli również udział politycy. „Kolorowy tłum w Poznaniu przypomina o swoich prawach, o szacunki i tolerancji dla drugiego człowieka” – napisał polityk KO Adam Szłapka. „Idzie Poznań! Dla równości, przeciwko homofobii, nienawiści i przemocy” – skomentowała europosłanka Sylwia Spurek. Po zakończeniu marszu w planach są koncerty, które potrwają do północy.

