Liderka ruchu antyszczepionkowego zatrzymana przez policję

W sobotę w miejscowości Goniądz na Podlasiu odbywał się Festiwal „Rock na Bagnie”. Na koncert chciała wejść liderka antyszczepionkowców Justyna Socha, mimo że organizatorzy zaznaczali, że impreza jest tylko dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Stowarzyszenie STOP NOP poinformowało w mediach społecznościowych, że ich liderka została zatrzymana.

Portal bialystokonline.pl informuje, że do interwencji policji i w konsekwencji aresztowania doszło na prośbę organizatora. Funkcjonariusze tłumaczą, że powodem była próba wtargnięcie na teren imprezy masowej bez biletu, niedostosowanie się do poleceń ochrony i policji oraz odmowa podania danych osobowych podczas interwencji mundurowych.

Goniądz. Justyna Socha zatrzymana na festiwalu „Rock na Bagnie”

Liderka ruchu antyszczepionkowego najpierw trafiła na posterunek w Goniądzu, następnie przewieziono ją do komendy w Mońkach i potem do Białegostoku. Następnie Socha została przesłuchana i złożyła zeznania. Prezes stowarzyszenia STOP NOP usłyszała zarzuty. Grozi jej grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Reprezentujący Sochę mecenas Arkadiusz Tetela opublikował w mediach społecznościowych pismo, które skierowano do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. Adwokat domagał się, aby wcześniej poinformowano go o czynnościach z klientką. Tetela chciał też wiedzieć, dlaczego wielokrotnie wykonano rewizję prezes STOP NOP oraz użyto kajdanek. Ostatnią sprawą była kwestia braku zwolnienia po ustaleniu tożsamości i niewykonaniu czynności procesowych w Mońkach.

