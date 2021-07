Lubuskie. Bus zderzył się z pojazdem wojskowym. Ranne dzieci

Serwis podaje, że do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 11:00 na drodze krajowej S3 – między Zieloną Górą a Nową Solą w województwie lubuskim. Bus wiozący osiem osób, w tym siedmioro dzieci w wieku 11-15 lat, miał wjechać w tył pojazdu wojskowego. Pojazd zabezpieczał tył kolumny, stojąc na poboczu. W środku nikogo nie było, pojazd miał jedynie włączone sygnały świetlne. Powód, dla którego pojazd wojskowy znajdował się w takim miejscu był taki, że w ciężarówce z kolumny pękła opona, którą wówczas wymieniano na poboczu drogi.

Z informacji serwisu wynika, że w wyniku wypadku rannych zostało pięcioro dzieci, w tym jedno ciężko. To 12-letnia dziewczynka, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostała czwórka trafiła do szpitala na badania kontrolne.

Utrudnienia w ruchu

Serwis podaje również, że wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie. Doszło do zablokowania trasy na Wrocław. Służby drogowe poinformowały, że koniec utrudnień jest spodziewany miedzy godz. 14:00-15:00.

Czytaj też:

Rodzice trójki dzieci zginęli w wypadku. Wiceminister chce „surowego potraktowania sprawcy”