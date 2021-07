Śmigłowiec spadł do jeziora Tałty. Akcja ratunkowa

Prywatny śmigłowiec Robinson 44 wystartował po godz. 9:00 ze Słonecznego Portu niedaleko jeziora Tałty. Jak informuje portal gazetaolsztynska.pl, maszyna zaledwie po kilku minutach od startu wpadła do jeziora i zatonęła. Informację o zdarzeniu ratownicy MOPR otrzymali we wtorek 6 lipca przed godz. 9:30, a chwilę później jednostka stacjonująca w Mikołajkach dotarła we wskazane miejsce.

Śmigłowiec spadł do jeziora Tałty. „Nasi ratownicy natychmiast zareagowali na wezwanie”

Na szczęście udało się wydobyć ze zbiornika wodnego wszystkich pasażerów śmigłowca. W czasie prowadzenia akcji wykorzystane zostały karetki wodne. O stanie zdrowia pasażerów poinformował Jarosław Sroka, dyrektor MOPR w Giżycku.

– Nasi ratownicy natychmiast zareagowali na wezwanie. Podjęli z wody trzech pasażerów śmigłowca. Wszyscy są cali i zdrowi – relacjonował w rozmowie z dziennikarzami portalu gazetaolsztynska.pl. Ochotnicza Straż Pożarna Mikołajki w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie wykonane w czasie trwania akcji ratunkowej.

