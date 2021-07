Wyższe kary dla pijanych kierowców. Sprawcy wypadków będą płacić odszkodowania

Podczas briefingu prasowego Mateusz Morawiecki nawiązał do tragicznego wypadku ze Stalowej Woli. – W temacie wypadku spowodowanego przez osobę pod wpływem alkoholu – dzisiaj rano zakończyłem proces przyznawania rent dla osieroconych dzieci – podkreślił dodając, że „wypadki z udziałem pijanych kierowców zdarzają się coraz częściej”.

– Chcę z całą mocą powiedzieć, że bardzo szybko przystąpimy do prac legislacyjnych, które będą bardzo jasno określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu – zapowiedział premier.

Jakie kary dla pijanych kierowców?

Morawiecki wyjaśnił, że rząd znacząco zwiększy odpowiedzialność sprawców wypadków. – To będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale i odpowiedzialność polegająca na zobowiązaniu takich osób do płacenia alimentów osobom poszkodowanym, osobom, które pozostały przy życiu i rodzinie, żeby wszyscy Polacy mieli świadomość, że osoba, które pod wpływem za kółko, to potencjalny ktoś, kto może doprowadzić do zabicia innych– zaznaczył.

twitter

– Chcemy zwiększyć dolegliwość kary. Oprócz przyznania specjalnych rent zarówno w tym, jak i w innych przypadkach, to jednak chciałbym, żeby do takich wypadków po prostu nie dochodziło, żeby ludzie dziesięć razy się zastanowili, zanim siądą za kółkiem, jeżeli są pod wpływem alkoholu – tłumaczył. – Niech nikt w Polsce nie jeździ pod wpływem alkoholu. To jest potencjalnie morderstwo – zaapelował.

Wypadek w Stalowej Woli

Do opisywanego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 871. na wysokości Stalowej Woli. W sobotę około godziny 15 audi S7 zderzyło się tam z audi A4. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli poinformowała, że do kolizji doszło podczas manewru wyprzedzania. Kierowca S7 jadący w kierunku Jamnicy uderzył w pojazd poruszający się po przeciwnym pasie ruchu. W A4 jechały trzy osoby: kilkuletnie dziecko oraz jego rodzice.

Na skutek zderzenia zginęła 37-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna. Ich 2,5-letni syn trafił do szpitala. Hospitalizowano też 37-letniego kierowcę audi S7. Przedstawiciel prokuratury Adam Cierpiatka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” podkreślał, że w miejscu wypadku jest zakaz wyprzedzania, a domniemany sprawca znacznie przekroczył prędkość i najprawdopodobniej prowadził samochód w stanie nietrzeźwości.

Czytaj też:

Lubuskie. Bus zderzył się z pojazdem wojskowym. Ranne dzieci