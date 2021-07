W odpowiednim momencie podaliśmy tlen śląskiej gospodarce

W życiu nie zawsze jest sens oglądać się za siebie, domyślam się, że w polityce bywa podobnie. Gdybyśmy spotkali się na początku ubiegłego roku pewnie rozmawialibyśmy o innych wątkach, ale nie da się ukryć, że ostatnie kilkanaście miesięcy wymusiło zmianę w myśleniu na szczeblu samorządu województwa?

To prawda, zmianę w myśleniu i przede wszystkim działaniu. To był intensywny okres, musieliśmy przewartościować nasze priorytety i skupić się na tym, co w tym czasie było najważniejsze, a więc na ochronie zdrowia i życia mieszkańców. Zareagowaliśmy błyskawicznie na pandemię COVID19, jako jeden z pierwszych regionów w Unii Europejskiej dokonaliśmy zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w celu zapewnienia natychmiastowego wsparcia dla służby zdrowia i firm działających w regionie. Wprowadziliśmy Śląski Pakiet dla Gospodarki o wartości 1,4 mld zł, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w tym trudnym czasie, wynegocjowaliśmy 123 mln zł na walkę z pandemią, doposażając szpitale w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Podaliśmy tlen śląskiej gospodarce, walcząc o miejsca pracy i wspierając przedsiębiorców w regionie w tym trudnym dla nich czasie.

Zadziałaliście szybko i skutecznie, dzięki temu nie zabrakło miejsc w szpitalach, ani niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców. Obserwując dane statystyczne z rynku pracy wydaje się, że pandemia was nie złamała. To dobry prognostyk.

W tym trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską i stroną rządową, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych. Zrobiliśmy to, co powinien zrobić odpowiedzialny samorząd regionalny, nie spanikowaliśmy tylko zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się do roboty jak mówi się u nas, na Śląsku. Zaproponowaliśmy skuteczne rozwiązania, które pozwoliły przetrwać wielu firmom i co najistotniejsze zachować miejsca pracy. Z raportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynika, że pomimo pandemii konsumpcja nie spadła, a bezrobocie w województwie śląskim należy do najniższych w kraju, wzrosła liczba przedsiębiorstw, a my nie zrezygnowaliśmy z inwestycji. Liczymy na naszych przedsiębiorców, ich innowacyjność, kreatywność i nowe pomysły, to z czego od lat słynie nasz region i nie zamierzamy przestać ich wspierać. W tym roku wsparliśmy gminy, które utrzymują się z turystyki i mocno ucierpiały na skutek pandemii, łącznie trafi do nich 87,5 mln zł. Nasze działania, będące uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej, zadziałały sprawnie i chociaż przed nami wciąż długa droga do wyjścia z pandemii, to zrobimy wszystko, by zminimalizować straty i zbudować fundamenty pod gospodarczą przyszłość.

Te działania odbiły się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i w Europie, czego dowodem jest przyznanie regionowi prestiżowego tytułu „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości”. Ta nagroda to potwierdzenie, że obraliście właściwy kurs i dobrą ścieżkę rozwoju czy bardziej motywacja do dalszej pracy?

Myślę, że jedno i drugie. Województwo śląskie zostało wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości w trudnym okresie walki z pandemią, jednak nie oglądamy się za siebie, skupiamy się na przyszłości. Przed nami długi i żmudny proces transformacji, chcemy zdefiniować region na nowo w oparciu o innowacje, nowe technologie. Naszym priorytetem jest poprawa jakości życia, to ona decyduje dziś o tym, czy wiążemy się z regionem, szukamy tu pracy i wychowujemy dzieci. Jakość życia to dziś nie tylko atrakcyjne miejsca pracy, ale także komfortowy i ekologiczny transport, dobra jakość powietrza i środowiska naturalnego, wreszcie bogata oferta edukacyjna i kulturalna. Nie zapominamy również o naszych korzeniach, kultywując pamięć o bohaterskiej postawie Powstańców Śląskich w stulecie tych dramatycznych zrywów. Przed nami wiele pracy, wspomniany tytuł jest dla nas inspiracją do odważnych projektów i szansą na promocję. Mamy rekordowy budżet, zaplanowaliśmy prawie 2 mld zł wydatków, na inwestycje przeznaczymy ponad 775 mln zł w trosce o zrównoważony rozwój. Nowa perspektywa unijna otwiera przed nami wiele możliwości, a bezprecedensowe środki finansowe w wysokości blisko 4,4 mld zł to szansa dla województwa, żeby odważnie spoglądać w przyszłość.

Przyszłość, nie tylko w ujęciu regionalnym i krajowym, ale także w kontekście wspólnej Europy, to główny temat planowanego na październik Europejskiego Forum Przyszłości, które odbędzie się na Stadionie Śląskim. Skąd ten pomysł?

Z potrzeby dyskusji, z chęci uczenia się od siebie nawzajem i z troski o wspólną przyszłość, właśnie. Myślę, że po ostatnich doświadczeniach to słowo jest teraz odmieniane przez wszystkie przypadki w całej Europie. Nie zatrzymujemy się i śmiało myślimy o jutrze, przygotowując się do trudnego procesu transformacji. Stoimy przed wyzwaniami, które zdefiniują nasze miejsce w zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Decyzja dotycząca likwidacji górnictwa powoduje, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian, ale nie mamy monopolu na wiedzę, dlatego korzystamy z doświadczeń europejskich regionów, które mają już ten proces za sobą. Europejskie Forum Przyszłości będzie przestrzenią merytorycznej dyskusji w gronie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i nauki. Chcemy wsłuchać się w głos młodych ludzi, którzy w przyszłości będą budować region, dać im szansę do realizacji innowacyjnych pomysłów. Zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 6-8 października 2021 r. w przestrzeniach konferencyjnych Stadionu Śląskiego.