Nieoficjalnie: Syn posłanki Lewicy zatrzymany przez ABW. „Zachęcał do ekstremizmów”

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych poinformował, że Michał N. prowadzi na jednym z portali społecznościowych kanał o charakterze ekstremistycznym. W publikowanych przez niego treściach propagowany był ustrój komunistyczny. Mężczyzna nawoływał do budowy w Polsce państwa komunistycznego, a także niszczenia pomników Żołnierzy Wyklętych i pomnika Romana Dmowskiego oraz prowadzenia ataków na księży i przedsiębiorców.

W swoich odezwach Michał N. wzywał do mordowania i torturowania żołnierzy Wojska Polskiego pełniących misje zagraniczne, wychwalał politykę Stalina i Dzierżyńskiego, a także wzywał do ich naśladowania. Treści tworzone przez Michała N. zawierają również pochwałę ataku ZSRS na Polskę w 1939 roku (określił go mianem interwencji humanitarnej) i Zbrodni Katyńskiej (twierdził m.in. że uczniowie Dzierżyńskiego wyczyścili kraj z chwastów). Przekonywał także o niemieckiej odpowiedzialności za ludobójstwo na Polakach z 1940 roku w Katyniu.

Stanisław Żaryn przekazał, że materiał zgromadzony przez ABW wskazuje na podejrzenie popełnienia przez Michała N. przestępstwa dot. propagowania ustroju totalitarnego, a także zachęcania do działań niezgodnych z prawem o charakterze ekstremistycznym. Dalsze kroki w sprawie zatrzymanego podejmie prokuratura, która przedstawi mu zarzuty. Z nieoficjalnych informacji TVP Info wynika, że Michał N. jest synem posłanki Lewicy Wandy Nowickiej, byłej wicemarszałek Sejmu.