Medyka. 30-latek usiłował przemycić... skórę niedźwiedzia brunatnego

Jak czytamy na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, do niecodziennej kontroli doszło, gdy funkcjonariusze sprawdzali podróżujących z Ukrainy do Polski. W samochodzie 30-letniego mężczyzny natrafili na bagaż, w którym znajdowała się... niedźwiedzia skóra. Funkcjonariusze wskazują, że była to skóra niedźwiedzia brunatnego, objętego ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Z informacji służb granicznych wynika, że mężczyzna nie zgłosił przewożonego przez siebie bagażu do odprawy, nie posiadał również dokumentów, na podstawie których mógłby legalnie przewieźć jego zawartość przez granicę. W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania – czytamy.

Nielegalny przewóz roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem regulują przepisy Konwencja Waszyngtońska CITES. W ramach przepisów możliwy jest przewóz takich towarów, jednak pod warunkiem odpowiednich zezwoleń.

Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Funkcjonariusze podają, że w ubiegłym roku udaremnili w województwie podkarpackim przemyt ponad 15 tys. sztuk i 125 kg okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub wykonanych z nich przedmiotów.

