Abp Stanisław Gądecki zabrał głos ws. szczepień przeciwko COVID-19

Arcybiskup Stanisław Gądecki wydał oświadczenie w kwestii szczepień przeciwko koronawirusowi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że Kościół katolicki wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii. Abp Gądecki tłumaczył, że „szczepienia są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw”.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Arcybiskup Stanisław Gądecki: papież Franciszek przykładem

Na tej podstawie Kościół „wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień oraz tych, którzy zdecydowali się zaszczepić”. Abp Gądecki za przykład podaje papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale też apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów.

Duchowny wymienił elementy, które pomimo szczepienia przeciwko koronawirusowi nie powinny prowadzić do zaniedbania. Wśród nich jest dbałość o higienę, odpowiedzialność w kontaktach międzyludzkich oraz „dostępność do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie”.

Adam Niedzielski dziękuje przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski

Za głos Kościoła ws. szczepień abp. Gądeckiemu podziękował Adam Niedzielski. Minister zdrowia docenił również biskupa Artura Mizińskiego „za spotkanie i owocny dialog”. W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia przyznał, że w związku ze spadającym zainteresowaniem szczepieniami pomocny mógłby być autorytet Kościoła. List z prośbą w tej sprawie wysłał też kardynał Kazimierz Nycz.

