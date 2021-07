Awantura w Sejmie o maseczki. Siarkowska opuściła obrady

Do spięć między politykami Konfederacji a Elżbietą Witek doszło już w środę 7 lipca. Gdy na sejmowej mównicy pojawił się Grzegorz Braun, który nie miał maseczki, Marszałek Sejmu wielokrotnie go upominała prosząc o przestrzeganie zasad. Pomimo apeli Witek, Braun nie nałożył maseczki, odpowiadał, że wzywa marszałek do „poszanowania konstytucji”. Ta poprosiła go, aby opuścił mównicę i zaprosiła kolejną osobę do zabrania głosu. Po kilkuminutowym sporze polityk Konfederacji został wykluczony z obrad.

Kłótnia w Sejmie o maseczki

Nie inaczej było kolejnego dnia obrad. W trakcie bloku głosowań w czwartek 8 lipca Elżbieta Witek ponownie upomniała posłów Konfederacji, aby założyli maseczki. Upomnienia nie okazały się skuteczne. Część polityków nadal nie chciała zasłonić nosa i ust. Jeden z nich podszedł nawet do sejmowej mównicy i tłumaczył, że ma astmę, dlatego nie może nosić maseczki, ponieważ jest mu duszno.

Elżbieta Witek próbowała powrócić do rozważania kolejnego punktu obrad, jednak część polityków krzyczała z ław poselskich, wymieniając nazwiska tych parlamentarzystów, którzy nie mają zasłoniętego nosa i ust. Marszałek Sejmu zwróciła się bezpośrednio do Anny Marii Siarkowskiej prosząc ją o stosowanie się do zasad lub opuszczenie ław poselskich. Posłanka z klubu Prawa i Sprawiedliwości postanowiła opuścić obrady.

