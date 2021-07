Pielgrzymka Radia Maryja. O. Rydzyk prosi o radość i datki w podpisanych, małych kopertach

W weekend 10-11 lipca odbędzie się 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Uroczystości rozpocznie sobotni koncert o godz. 17:30, a zakończy zaplanowana na godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zaplanowany jest także Apel Jasnogórski i dwie msze święte.

Dyrektor radia, ojciec Tadeusz Rydzyk tradycyjnie, w specjalnym komunikacie zaprosił radiosłuchaczy do udziału w pielgrzymce. Poprosił o spowiedź i polecił, co warto ze sobą zabrać do Częstochowy.

„Ofiary składamy w małych kopertach z wypisanymi nazwiskami”

– Zabierzmy ze sobą uprzejmość i radość. Jeśli zażywamy leki, zabierzmy ich odpowiednią porcję. Weźmy parasol, krzesełko, butelkę wody do picia – radzi dyrektor Radia Maryja. – Pomyślmy w duchu ewangelizowania wszystkich o kupieniu na Jasnej Górze dobrej ewangelizacyjnej książki, miesięcznika „W naszej rodzinie” dla siebie, swojej rodziny czy kogoś z sąsiedztwa – poleca.

O. Rydzyk poprosił też radiosłuchaczy o pomoc. W dalszej części komunikatu dokładnie poinstruował ewentualnych darczyńców, jak powinna ona wyglądać.

– Niech to będzie symboliczna róża dla dzieł Matki Najświętszej, dla jej Radia. Prosimy składać ofiary w małych namiotach, które będą znajdować się między namiotami Fundacji „Nasza Przyszłość”. Ofiary te, symboliczne róże, składamy w małych kopertach z wypisanymi nazwiskami i adresami ofiarodawcy, aby móc podziękować i potwierdzić otrzymanie daru – tłumaczył.

Dyrektor Radia Maryja nie zapomniał też o trwającej epidemii koronawirusa. Przypomniał o obowiązujących obostrzeniach, zaapelował o przestrzeganie dystansu i zapewnił, że dostępne będą płyny do dezynfekcji.

– Idziemy do naszej Pani, Matki i Królowej. Uczyńmy to teraz, bo nie wiemy, czy za kilka lub kilkanaście tygodni nie dojdzie do następnej pandemicznej izolacji – stwierdził o. Rydzyk.

