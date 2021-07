Gwałtowne zjawiska atmosferyczne nad Polską. RCB podsumowuje szkody

Od kilku dni na nowo przez Polskę przechodzą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia. Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazał, że z informacji aktualnych na godz. 6:00 wynika, że uszkodzone zostały 203 dachy (najwięcej w województwie łódzkim – 129, wielkopolskim – 23, świętokrzyskim i śląskim – po 14).

Grzegorz Świszcz w piątek przed godziną 22:00 informował, że Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 4,7 tys. interwencji. Wówczas bez prądu pozostawało ponad 100 tys. odbiorców. Sytuacja po kilku godzinach poprawiła się. Bez prądu obecnie pozostaje 49 074 odbiorców (województwo łódzkie – 28 111, mazowieckie – 14 748, świętokrzyskie – 1 680 i lubelskie – 1 411).

Prognoza pogody na dziś

IMGW prognozuje, że w sobotę na południowym zachodzie będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Na wschodzie kraju i w Karpatach prognozowane są burze. Suma opadów podczas burz wyniesie do 30 mm. Temperatura będzie się wahać od 21°C do 29°C. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

