Lex TVN. Porozumienie Gowina przygotuje poprawki. „Nie uderzą w naszego sojusznika”

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że partia Jarosława Gowina przygotuje poprawki do projektu nowelizacji ustawy medialnej autorstwa posłów PiS. Będą one wzorowane na ustawie covidowej dotyczącej przepisów antyprzejęciowych, z których wyłączone są kraje: UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i OECD.

„Wykluczy to możliwość przejęcia mediów przez Rosję, Chiny i kraje arabskie. Poprawki nie uderzą jednak w naszego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, przed którymi nie musimy się bronić i z którymi chcemy nadal budować przyjacielskie relacje” – podkreśliła Magdalena Sroka.

Gowin: TVN24 jest ważnym elementem pluralizmu mediów

Jarosław Gowin mówił w rozmowie z TOK FM, że „projekt autorstwa posłów PiS nie był konsultowany z koalicjantem, a on sam dowiedział się o nim dzień później”. Minister rozwoju, pracy i technologii zapewnił, że „trudno byłoby jego partii poprzeć rozwiązanie, które mogłoby być wykorzystane do jakiegokolwiek ograniczania pluralizmu mediów”.

Zdaniem Gowina TVN24 jest „ważnym elementem pluralizmu mediów”, co jest jednym z konstytutywnych składników „demokratycznego państwa prawa”. Polityk przekonywał, że to samo powiedziałby, jeśli sprawa dotyczyłaby np. Radia Maryja. Gowin stwierdził, że przykład nowelizacji ustawy o RTV świadczy o braku komunikacji. Zaznaczył, że jest to projekt poselski, a nie rządowy.

PiS złagodzi Lex TVN?

Z kolei Marek Suski pytany 12 lipca o to, czy PiS może złagodzić projekt ustawy poprzez dopisanie do niej krajów, które są członkami OECD lub NATO stwierdził, że „można się nad tym zastanowić, ale w całej UE obowiązują przepisy dotyczące kapitału spoza Unii”. – Jeśli PE zmieni przepisy, to my się dostosujemy – zaznaczył.

Ustawa medialna PiS - co zakłada?

W dokumencie zgłoszonym przez grupę posłów PiS stwierdzono, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim EOG, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG.

Eksperci nie mają wątpliwości, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, może uderzyć w TVN. Należąca do amerykańskiego koncernu Discovery (ale zarządzana za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii) stacja oczekuje właśnie na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

