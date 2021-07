Pomieszanie z poplątaniem w TVP. Holecka cytowała tekst, Błaszczak myślał, że to opinia Różańskiego

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił 14 lipca, że Polska kupi 250 czołgów M1A2 Abrams od Stanów Zjednoczonych. Zaraz po tym, jak ta informacja obiegła media, głos w sprawie najnowszego zakupu dla armii zabrał gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w dodatku czołgista (dowodził 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 11. Dywizją Kawalerii Pancernej). W rozmowie z o2.pl dość krytycznie podchodził do zakupu, mówiąc m.in.:

– To wycofane z armii USA i pozbawione systemów skorupy. Co z amunicją? W Polsce czołgi używają innej amunicji. Co z silnikiem, którego nikt w Polsce nie będzie potrafił serwisować, bo to inna technika?

Zakup czołgów Abrams dla Polski. Błaszczak pytany o opinie

Do tych opinii gen. Różańskiego mógł odnieść się w „Gościu Wiadomości” w TVP minister obrony narodowej. Pytała o nie prowadząca program Danuta Holecka, która przytaczała nie tyle fragmenty jego wypowiedzi, co fragmenty tekstu z portalu o2.pl (nie podawała źródła). Problem w tym, że poza Różańskim o opinię pytano też Bartłomieja Kucharskiego z magazynu „Wojsko i technika” i niektóre krytyczne wypowiedzi były jego autorstwa.

– To łyżka dziegciu, gen. Różański mocno krytykuje ten zakup, mówi, że my kupujemy tylko skorupy, i trzeba będzie je wyposażyć, wylicza, że są ciężkie i za dużo palą – wtrąciła Holecka (i rzeczywiście – Różański mówił o „skorupach”, ale kwestię wagi czołgów Abrams poruszał Kucharski – red.).

– Ale są najlepsze na świecie. Pokonują przeszkody takie, których nie pokonują inne czołgi. Rozmawiałem dziś z naszymi żołnierzami, którzy byli w USA, jeździli tymi czołgami, one mają lepsze osiągi niż Leopardy – odparł Mariusz Błaszczak.

„Gość Wiadomości” – pomieszane wątki z materiału o2.pl

Holecka przytoczyła też inny fragment tekstu z portalu o2.pl, który nie wygląda na wypowiedź czy komentarz Różańskiego lub Kucharskiego, a został napisany przez autora materiału (gdy były to komentarze rozmówców, było to wyraźnie zaznaczone – red.). Prowadząca „Gościa Wiadomości” odczytała:

„Należy zaznaczyć, że decydujemy się na zakup czołgu nowoczesnego, dobrze opancerzonego i sprawdzonego w boju, choć nie w wersji, na którą się decydujemy. Nigdy nie walczył on jednak przeciwko równorzędnemu przeciwnikowi, zbliżonemu klasą do swojej”.

Tu wspomniany fragment programu udostępniony przez „Wiadomości” TVP na Twitterze:

twitter

Holecka nie doprecyzowała, czy cytat pochodzi z tekstu, czy jest autorstwa np. Różańskiego, ale Mariusz Błaszczak odpowiedział na te tezy od razu:

– Autorem tych wszystkich zarzutów jest pewien emerytowany generał, który dziś jest aktywny, politycznie, bo jest związany z opozycją, z Hołownią, to taka partia polityczna, która sobie pozyskuje posłów w parlamencie (rzeczywiście, Różański to jeden z doradców Polski 2050 i Szymona Hołowni – red.).

Szef MON kontynuował wywód: – Ja odbieram to jako atak motywowany tym, że mamy do czynienia w naszym kraju z opozycją totalną, ten ruch Hołowni też wpisuje się do opozycji totalnej, a więc ten człowiek wszystko atakuje, on dobrego słowa nie powie, bo przecież przez gardło mu nie przejdzie.