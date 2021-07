Bodnar skarży Polskę do Komisji Europejskiej. „Ziobro nie dostrzega problemów”

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że Polska nie wprowadziła do swego prawa trzech ważnych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących praw osób podejrzanych lub oskarżonych. Chodzi o prawo dotyczące dostępu do adwokata w postępowaniu karnym, a także pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych oraz prawa do informacji w postępowaniu karnym.

Dlaczego Bodnar złożył skargę do KE?

Adam Bodnar dodał, że „wobec braku możliwości podjęcia kroków prawnych w kraju, w szczególności w sytuacji braku niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby stwierdzić niezgodność pominięcia ustawodawczego z wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego i europejskiego, został zmuszony do napisania pisma do do Didiera Reyndersa, unijnego komisarza odpowiadającego za sprawiedliwość”.

RPO podkreślił, że „wielokrotnie zwracał uwagę na problem polskim władzom”. „Otrzymywałem jednak jedynie zdawkowe odpowiedzi wskazujące, że Minister Sprawiedliwości nie dostrzega podniesionych przeze mnie problemów, zaś dyrektywy zostały zaimplementowane poprawnie” - wyjaśnił.

„Z bólem, ale i świadomością, iż czynię to na rzecz obywateli polskich i wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, zwracam się z oficjalną prośbą o rozważenie skorzystania z uprawnień, którymi dysponuje Komisja, by doprowadzić do zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw” - zaznaczył.

