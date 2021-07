Gdańsk. Ktoś przejął profil sądu na Facebooku i puszcza tam dziwne filmiki

O sprawie informuje serwis dobreprogramy.pl. Jak czytamy, od 12 lipca na facebookowym profilu Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe hakerzy zamieszczają niezbyt adekwatne do powagi sądu filmiki. Faktycznie, widzimy tam krótkie filmy akcji, niektóre mówią o sztuce przetrwania, czy gotowaniu. Wszystkie są z kolei produkcji wietnamskiej.

Internauci świetnie się bawią, sąd zawiadamia prokuraturę

Wszystko to odbywa się ku wielkiej uciesze internautów, którzy zamieszczają pod filmami ironiczne komentarze. „Wreszcie pokazaliście tu coś, co faktycznie mnie interesuje” – pisze jeden z nich. Trudno się dziwić, rzadko na sądowych profilach można zobaczyć sceny krojenia drobiu!

Jak czytamy, do śmiechu nie jest jednak pracownikom sądu, którzy nie mają wpływu na to, co dzieje się na ich profilu. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku zapowiada, podaje serwis, że do administratora Facebooka zwrócono się o zablokowanie konta. Do prokuratury ma być także złożone zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa.

