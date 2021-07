„Gazeta Polska” przeprosiła, zajęło to pół okładki. Jednak... musi to zrobić ponownie

Choć „Gazeta Polska” wykonała wyrok sądu i poświęciła część okładki na przeprosiny, to będzie musiała je powtórzyć – wszystko przez drobny błąd w treści przeprosin. To pokłosie sprawy z 2017 roku, gdy tygodnik wykorzystał fotografie m.in. z misji humanitarnej, by „ostrzegać” przed uchodźcami.