Radio Maryja oburzone materiałem „Wiadomości” TVP. „Dopuszczono się manipulacji”

11 lipca zakończyła się XXX Pielgrzymka Radia Maryja na Jasnej Górze w Częstochowie. Relację ze spotkania wiernych można było zobaczyć m.in. w telewizji publicznej.

Jak się jednak okazuje, materiały pokazane przez „Wiadomości” nie spodobały się środowisku o. Tadeusza Rydzyka. Radio Maryja zarzuciło TVP, że ta dopuściła się manipulacji i nie dochowano rzetelności dziennikarskiej. Chodzi o sposób, w jaki przedstawiono pielgrzymkę.

W relacji dotyczącej mszy świętej, która odbyła się w niedzielę 11 lipca w sanktuarium na Jasnej Górze pokazano obrazki z sobotniej homilii bp Ignacego Deca. Zdaniem Radia Maryja przez to widzowie mogli odnieść błędne wrażenie dotyczące ilości pielgrzymów zgromadzonych w Częstochowie. W niedzielę na błoniach było znacznie więcej osób, podczas gdy materiał "Wiadomości" pokazał jedynie, jak wierni zbierają się przed sobotnią homilią.

O. Rydzyk prosi o datki

Przed rozpoczęciem pielgrzymki ojciec Tadeusz Rydzyk w specjalnym komunikacie poprosił radiosłuchaczy o spowiedź i polecił, co warto ze sobą zabrać do Częstochowy. – Niech to będzie symboliczna róża dla dzieł Matki Najświętszej, dla jej Radia. Prosimy składać ofiary w małych namiotach, które będą znajdować się między namiotami Fundacji „Nasza Przyszłość”. Ofiary te, symboliczne róże, składamy w małych kopertach z wypisanymi nazwiskami i adresami ofiarodawcy, aby móc podziękować i potwierdzić otrzymanie daru – tłumaczył.

