Wrocław. Policja interweniowała w pizzerii. „Grafika obraża czyjeś uczucia religijne”

W czwartek 15 lipca wieczorem na profilu Iggy Pizza pojawił się wpis opisujący niecodzienną sytuację. Pracownicy lokalu poinformowali o odwiedzinach policji. „Okazuje się, że jedna z grafik, która wisi na ścianie w Iggy obraża czyjeś uczucia religijne. Grafika jest autorstwa fantastycznej polskiej artystki Barrakuz i przedstawia kolaż obrazu jednego z najwybitniejszych malarzy ubiegłego wieku, Amedeo Modiglianiego, na tle obrazu przedstawiającego ikonę religijną” – mogliśmy przeczytać na Facebooku.

W komentarzach dopisano ciąg dalszy, z którego dowiedzieliśmy się, że do lokalu powrócili policjanci. Tym razem byli bardziej zdeterminowani i dopięli swego. „Policja znowu wpadła w odwiedziny i na zlecenie prokuratury rekwiruje grafikę. Policjanci zagrozili aresztowaniem za utrudnianie śledztwa jeśli grafika nie zostanie wydana” – przekazali pracownicy Iggy Pizza.

facebook

Informację o wydarzeniach w restauracji skomentowano aż 362 razy w ciągu 15 godzin. Udostępniono post 205 razy i opatrzono go ponad tysiącem reakcji. Do sprawy odniósł się m.in. facebookowy profil Lekcjareligii.pl. „Bardzo chciałbym, żeby to był żart. Polska policja na wniosek prokuratora zarekwirowała ten oto obraz, który wisiał we wrocławskiej pizzerii Iggy Pizza. Bo obrażał uczucia religijne. Rozumiecie to, policja weszła i zabrała obraz za ściany” – pisano z niedowierzaniem.

Czytaj też:

Łapy. Święto Kolorów odwołane po protestach proboszcza i parafian. „Godzi w pierwsze przykazanie”