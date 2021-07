„Wyjątkowa” przebieralnia nad morzem. Odkrywa zdecydowanie więcej niż powinna

Lipiec i sierpień to czas, kiedy nad morze wybierają się tysiące Polaków. Jest to jeden z najczęściej obieranych wakacyjnych kierunków. Wczasowicze cieszą się urlopem w blasku promieni słonecznych, a także korzystając z uroków kąpieli morskich. Jednak nie zawsze warunki do przebrania w strój kąpielowy bywają odpowiednie. Jak się okazuje, przy molo w Kołobrzegu znajduje się przebieralnia, która – delikatnie mówiąc – nie do końca spełniają swoją funkcję.

Przebieralnia w Kołobrzegu. Na czym polega problem?

Ściany przebieralni są umieszczone tak wysoko, że zmieniający ubranie, nie mają prawa czuć się komfortowo, ponieważ newralgiczne części ciała zostają wystawione na widok publiczny. Plażowicze do przebieralni wchodzą zazwyczaj niczego nieświadomi. Zdarza się, że przestrzegają ich inni.

Nie da się ukryć, że taka przebieralnia to spora uciążliwość przy wielu pozytywach tego miejsca. Plaża centralna w Kołobrzegu jest strzeżona, przyjazna niepełnosprawnym, a także na jej terenie zagwarantowany jest dostęp do internetu.

