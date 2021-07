WP prześwietliła majątek abp. Głódzia. Same nieruchomości wycenia na 15 mln złotych

Swoje wliczenia pracownicy WP rozpoczęli od informacji o sprzedanym mieszkaniu w ścisłym centrum Warszawy. Podkreślali, że nie odpowiedział on na ich pytania odnośnie nabycia tego lokalu. Wycenili go na 378 tys. zł. Następnie autorzy artykułu przeszli do nieruchomości posiadanych obecnie przez emerytowanego arcybiskupa. Podliczyli, że mowa o ponad 15 hektarach działek: gruntów ornych lasów, stawów oraz terenów zabudowanych.

Największą część majątku duchownego stanowić ma tzw. Pałac – nieruchomość złożona z siedmiu działek, na której stoi imponujących rozmiarów dom oraz ośrodek Caritas. Całość o powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych wyceniana jest na kwotę od 6 do 8 mln złotych.

Po drugiej stronie ulicy znajduje się gospodarstwo o powierzchni 3800 metrów kwadratowych. Stoi tam dom opieki, prowadzony przez zakonnice oraz dom jednorodzinny – oba o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Na działce jest też budynek gospodarczy wielkości 276 metrów kwadratowych. Za tą działką znajduje się jeszcze las, a całość warta jest od 1,4 do 1,8 mln zł.

Wokół działek arcybiskupa znaleziono też liczne posiadłości należące do jego rodziny. Dziennikarze WP twierdzą jednak, że prawdziwą siedzibą Głódzia jest dom położony trzy kilometry od Bobrówki. Składa się ona z dwóch działek hierarchy oraz dwóch należących do jego krewnych. To hektarowa działka z dwoma domami mieszkalnymi o powierzchni 95 i 390 m2, a także budynki gospodarcze o powierzchni 620 m2.

Jak arcybiskup Głódź zgromadził taki majątek?

W swoim tekście WP stawia też pytanie o sposób nabycia majątku, wartego łącznie od 12,2 do 15,1 mln zł. Pisali o uposażeniu generalskim i kościelnym. Arcybiuskup Głódź jest w końcu emerytowanym generałem dywizji. Jako biskup polowy otrzymywał też różnego rodzaju dodatki. W najkorzystniejszym wariancie jego łączna emerytura wynosi więc około 20 tys. zł miesięcznie.

Sławoj Leszek Głódź wyliczenia Wirtualnej Polski nazwał „bzdurami” i nie chciał rozmawiać o majątku, nazywając go jedynie „dobrem wspólnym”.

