Brutalnie zaatakował nudystę nad zalewem. 28-latek trafił do aresztu

Sprawa swój początek ma 19 czerwca, gdzie nad zalewem Kryspinów pod Krakowem doszło do brutalnego zdarzenia. Zaatakowany został nudysta. Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że doszło do kłótni pomiędzy plażowiczem przebywającym w wodzie a mężczyzną, który podpłynął rowerem wodnym w okolice zalewu i zaczepiał osoby wypoczywające na plaży.

Kryspinów. Zaatakował nudystę „tulipanem” i uciekł

Następnie 28-latek rozbił butelkę i tzw. tulipanem kilkukrotnie zaatakował nudystę w okolice twarzy i klatki piersiowej. Po całym zajściu sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie powołał specjalną grupę śledczych, których zadaniem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy brutalnego napadu. Śledztwo wszczęła też prokuratura.

28-latek, który zaatakował plażowicza, miał bogatą przeszłość kryminalną. Został zatrzymany 14 lipca. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki i różne przedmioty, które mogły pochodzić z kradzieży. Mężczyzna był również poszukiwany przez dwie prokuratury w związku z innymi sprawami.

Kraków. Prokuratura postawiła zarzuty 28-latkowi

Prokuratura w Krakowie przedstawiła 28-latkowi zarzut chuligańskiego, umyślnego zamachu na zdrowie pokrzywdzonego, poprzez kilkukrotne uderzenie go rozbitą szklaną butelką tzw. tulipanem, co spowodowało obrażenia ciała. Mężczyzna usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 28-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

