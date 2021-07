Adam Bodnar zakończył kadencję jako RPO. Ma już nową funkcję

Adam Bodnar z dniem 15 lipca przestał być p.o. rzecznika praw obywatelskich (RPO był do września, ale funkcję pełnił dalej, ponieważ władza nie potrafiła wskazać jego następcy). Bodnar mógłby być p.o. RPO do czasu wybrania następcy, ale wszystko zmienił Trybunał Konstytucyjny 15 kwietnia, który orzekł, że dotychczasowe przepisy, pozwalające mu na piastowanie tej funkcji, są niekonstytucyjne. TK orzekł, że mogą one obowiązywać jeszcze przez 3 miesiące, a więc właśnie do 15 lipca.

– Szanujcie biuro RPO, bo to jest dobro narodowe. Profesjonalna ekipa gotowa pracować dla dobra współobywateli, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą zebraną w ciągu 30 lat. Doceńmy ich pracę. Oni stoją na pierwszej linii obrony praw obywatelskich i wolności – stwierdził podczas ostatniego dnia swojego urzędowania.

Adam Bodnar - nowa praca

Jak się okazuje, Adam Bodnar ma już nową pracę. Były Rzecznik Praw Obywatelskich został dziekanem Wydziału Prawa SWPS W Warszawie, o czym uczelnia poinformowała na swojej stronie internetowej.

Adam Bodnar – sylwetka

Adam Bodnar jest specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Od 2015 do 2021 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych,

W latach 2010–2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. W kwietniu 2021 r. otrzymał Nagrodę Chair Amnesty International, wyróżniającą osoby wnoszące szczególny wkład w walkę o prawa człowieka. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Czytaj też:

