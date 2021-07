Wotum nieufności ws. Przemysława Czarnka. Jest decyzja Sejmu

Sejm w głosowaniu odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka. „Za” wnioskiem zgłoszonym przez opozycję głosowało 205 posłów. „Przeciw” opowiedziało się 236 parlamentarzystów a 7 wstrzymało się od głosu.

Czarnek w Sejmie - co mówił minister?

– Jeżeli się sporządza wniosek o moje odwołanie na podstawie kawałka, wycinka publikacji sprzed dziesięciu lat, to to jest kompromitacja opozycji. Organicznie brzydzicie się wolnością, krytykujecie ustawę, która ma pozwolić rodzicom na wychowanie dzieci tak, jak tego chcą – powiedział z sejmowej mównicy Przemysław Czarnek.

– My jako państwo mamy obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją. Musimy zrobić tak, żeby te lewackie bojówki na uniwersytetach przestały terroryzować naszą młodzież. Konstytucja gwarantuje wolność poglądów, musimy spowodować, że rektor każdej uczelni będzie miał obowiązek zapewnić wszystkim prawo do dyskusji na uczelni, a jeśli nie, to będzie ponosił tego konsekwencje – stwierdził szef MEiN. – Chcemy, żeby nikt nie był karany za głosowanie swoich poglądów i wartości, bo to gwarantuje konstytucja RP – mówił Czarnek a posłowie skandowali „konstytucja”.

Czarnek nawiązuje do „Psów” Pasikowskiego

Polityk zwracając się do opozycji powiedział, że ponosi winę za to, że polska młodzież jest kompletnie nieświadoma własnej historii. – To co wasz też boli, to nauka historii. Doprowadziliście do tego, że polska młodzież jest nieświadoma historii najnowszej i przez to podatna na manipulacje. Będziemy dofinansowywać wycieczki do muzeów, do miejsc związanych z kulturą ludową. Będziemy ich uczyć tego, że setki tysięcy, miliony Polaków ratowało swoich żydowskich braci w czasie okupacji niemieckiej i to wam nie pasuje – stwierdził Przemysław Czarnek. – Będziemy dofinansowywać między innymi wycieczki do muzeów, młodzi Polacy muszą być świadomi swojej historii – zapowiedział.

– Jesteście, jak major z „Psów” Pasikowskiego. Czasy się zmieniają, a pan major cały czas w komisji. Bardzo dziękuję za ten wniosek, bo skompromitowaliście siebie – zakończył swoje wystąpienie.

