Pucz na Lewicy, Czarzasty „drut kolczasty”, Szczepkowska o TVN, koszmar pływaków. Nowy „Wprost”

„Włodek Czarzasty jest jak drut kolczasty” – tymi słowami jeden ze starszych, czołowych polityków SLD lata temu przestrzegał młodych liderów przed obecnym przewodniczącym Sojuszu. A jego słowa chyba najlepiej oddają charakterystykę polityka – Joanna Miziołek i Dariusz Grzędziński w jednym z tekstów otwierających nowym numer „Wprost” kreślą sylwetkę Włodzimierza Czarzastego.

Zresztą to sytuacja w Lewicy stała się tematem numeru, wszak Włodzimierz Czarzasty zdecydował się iść na wojnę w swojej partii, co opisuje w swoim artykule Dariusz Grzędziński „przedstawiając prawdziwe tło i scenariusze zakończenia konfliktu, który wstrząsnął lewicową formacją”.

Ale w najnowszym numerze piszemy rzecz jasna nie tylko o Lewicy. Jest wywiad z Joanną Szczepkowską, która w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską-Szczepańską wyjaśnia, dlaczego jej nazwisko w TVN jest zakazane i co takiego sprawiło, że dostaje pogróżki.

Jest też rozmowa z jednym z polskich olimpijczyków, Janem Kozakiewiczem, którego koledzy i koleżanki z kadry pływaków musieli wrócić z Tokio, grzebiąc marzenia o olimpijskim medalu.

Jest o pomyśle, który padł w czasie wystąpienia Donalda Tuska w Gdańsku, a dotyczy skrócenia czasu pracy (wywiad Dariusz Grzędzińskiego), a Katarzyna Pinkosz pisze o tym, dlaczego czwarta fala COVID może być dla onkologii dramatem.

Oczywiście nie może być „Wprost” bez „Niedyskrecji parlamentarnych” Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Nie śmieć leszczu” – Aneta Wawrzyńczak opisuje czterech pasjonatów wędkowania, którzy czyszczą brzegi rzek ze śmieci pozostawianych przez spacerowiczów i innych wędkarzy.

„Będę wyglądał jak dinozaur!” – Mariusz Kowalski, 27-letni aktor, dowiedział się, że ma Parkinsona. Chorobie się nie poddał, choć jest mimem, a dla mima Parkinson to wyrok. Nadal występuje i odnosi sukcesy. Jego historię przybliża Kamil Pawełoszek.

Workation – czy to w ogóle ma sens? – na to pytanie odpowiada Katarzyna Nyga-Zbroja.

W swoim felietonie Tomasz Terlikowski zauważa, że „to, co wyprawia minister edukacji i nauki wraz ze swoimi doradcami to najlepsza droga nie tylko do dechrystianizacji Polski, ale nawet do skompromitowania klasycznego myślenia o wychowaniu”.

Krzysztof Oppenheim wylicza najczęstsze „pułapki kredytowe”.

Nasz człowiek w Cannes, czyli Krzysztof Kwiatkowski donosi, że „Tytan”, film, który zdobył Złotą Palmę okazał się strzałem w dziesiątkę, a jego reżyserka jest jak gwiazda rocka w nieco zatęchłej już filharmonii.

Zaś Leszek Bugajski zaleca „podróże z namysłem i pomysłem” i przedstawia trzy inspirujące książki w sam raz na czas urlopów.

Michał Witkowski w felietonie zastanawia się nad tym, „Czego słoiki zazdroszczą rodowitym warszawiakom”.