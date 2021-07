Uderzyła policjanta drzwiami radiowozu i zaczęła uciekać. Szarpanina na stacji w Zakopanem

Tematem przewodnim większości z 23 interwencji policyjnych z minionego weekendu w Zakopanem był alkohol. Bójki, awantury, zakłócanie ciszy nocnej – wiele z nich związanych było z przesadnym spożywaniem wysokoprocentowych trunków. W kilku przypadkach świadkami bulwersujących scen były dzieci, które oglądać musiały pijanych rodziców, a czasem nawet same wzywały policję.

Do najpoważniejszego złamania przepisów doszło tamtej nocy w Ustupie w Zakopanem, na stacji paliw Orlen. Policjanci tankujący swój radiowóz zwrócili uwagę grupce młodzieży, która nie miała maseczek na twarzach. Trzy osoby nie posłuchały wezwań mundurowych i zaczęły odpowiadać im w agresywny sposób. Gdy funkcjonariusz poprosił jedną z kobiet do radiowozu, ta uderzyła go drzwiami i zaczęła uciekać.

Agresorka szybko jednak została dogoniona i obezwładniona przy pomocy kajdanek. Za atak na policjanta grozi jej nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Jedna z osób obecnych na stacji otrzymała dwa mandaty po 500 zł: za brak maseczki i używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym. W sprawie dwóch innych skierowano do sądu zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

facebookCzytaj też:

Mimo ostrzeżeń, kąpią się w toksycznym jeziorze koło Konina. „Biały piasek to popiół z elektrowni”