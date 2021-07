Prof. Safjan na okładce „Gazety Polskiej”. 26 sędziów TK w stanie spoczynku pisze do prokuratury

W środę 28 lipca ukaże się najnowszy numer „Gazety Polskiej”. Już wcześniej czytelnicy poznali okładkę tego wydania. Jej bohaterem został prof. Marek Safjan, który 15 lipca uzasadniał wyrok wielkiej izby TSUE ws. nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów nie odpowiada prawu Unii Europejskiej.

Jak dowiadujemy się z zapowiedzi „GP”, tygodnik uderzać ma w ojca Safjana, nazywając go „współpracownikiem sowieckiej Informacji Wojskowej” oraz „funkcjonariuszem hitlerowskiego Grenzschutzu”, czyli straży granicznej. Te wątpliwe fakty autorzy „Gazety Polskiej” próbują łączyć z uzasadnieniem wyroku TSUE, sporządzonym przez polskiego prawnika.

List byłych sędziów TK piętnujących okładkę „GP”

Sędziowie w stanie spoczynku w swoim liście do prokuratury zwracają uwagę na fakt, że Safjana przedstawiono na tle mundurów nazistowskich, a sam materiał to szczucie przeciwko wybitnemu prawnikowi. „Wobec tak brutalnego i bezpodstawnego ataku nikt nie powinien być obojętny. Ten wyjątkowo perfidny, kłamliwy akt nienawiści skierowany wobec Profesora Marka Safjana, byłego prezesa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wymaga zdecydowanego napiętnowania” – piszą w liście.

Autorzy listu zwracają uwagę na fakt, że podobne „przestępcze szczucie” doprowadzało już w przeszłości do „tragicznych następstw”. „Dlatego też, protestując przeciwko temu i podobnym aktom nienawiści, wzywamy prokuraturę do podjęcia natychmiastowych, skutecznych kroków, zapobiegających szerzeniu oszczerczych treści, ale także zmierzających do ukarania winnych.

