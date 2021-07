Zmarł kapitan Jerzy Nowicki ps. „Plastuś”. Premier Morawiecki pożegnał żołnierza AK

„Dzisiaj zmarł kapitan Jerzy Nowicki ps. »Plastuś«, żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty, artysta-plastyk, cudowny Człowiek, który uczył miłości do Ojczyzny. Do końca życia otwarty był na ludzi, szczególnie dbał o kontakt z młodymi. To był zaszczyt Pana poznać. Spoczywaj w pokoju” – pisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Polityk do swojego pożegnania dołączył dwa czarno-białe zdjęcia. Na jednym widzimy samego „Plastusia”, na drugim weteran jest w obecności szefa Rady Ministrów. Wpis polityka w ciągu pierwszej godziny został polubiony ponad 180 razy i podany dalej 65 razy. Nie brakło komentarzy o treści „chwała bohaterom” i „cześć jego pamięci”.

Jerzy Nowicki jeszcze we wrześniu ubiegłego roku w wieku 88 lat wykonał rzeźbę generała Władysława Andersa, którą wręczył jego córce, ambasador Annie Marii Anders. Jak wtedy podkreślał sam artysta, było to jego ostatnie dzieło, ponieważ ręce odmawiały mu już współpracy.

