Ustawa o 7 proc. PKB na ochronę zdrowia w Radzie Ministrów. „Mocny akcent na koniec dnia”

Jak czytamy na stronie Kancelarii Premiera, rząd chce zwiększyć wysokość środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. Chodzi o przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB już w 2023 roku. Zwiększenia ogólnych wydatków na służbę zdrowia od lat domagali się uczestnicy wszystkich kolejnych protestów pracowników medycznych.

Zmiany dotyczą również określenia ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 roku. Jak przekonują politycy, pozwoli to na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze.W efekcie obywatele mają otrzymać wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego.

„To także wzrost poziomu wynagrodzeń kadr medycznych. Obecnie istnieje również pilna potrzeba zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania szpitali w okresie epidemii i zapewnienia dostępu do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia” – przekonuje Kancelaria Premiera.

215 miliardów złotych na ochronę zdrowia

Ministerstwo Zdrowia na swoim profilu na Twitterze podało też konkretne sumy. Do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafić ma dodatkowo około 83 miliardów złotych. W 2027 roku nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą aż 215 miliardów złotych. Oczywiście, jeżeli projekt znajdzie poparcie w Sejmie i Senacie, a także zostanie podpisany przez prezydenta.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłoszone w piątek wieczorem ustalenia nazwał „mocnym akcentem na koniec dnia”.

Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o służbie zdrowia

Przyspieszono osiągnięcie dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.

Określono ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.

Rozszerzono uprawnienia Ministra Zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu.

Przedłużono obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Wynika to z konieczności zapewnienia stabilnych warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępu do nich.

