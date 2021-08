Tusk nagrał okolicznościowe wideo. „Nie możemy zwątpić w wolność”

Donald Tusk nagrał wideo z okazji Powstania Warszawskiego. Były premier zacytował słowa poety. Nawiązując do ofiar szef PO podkreślił, że „ginęli po to, abyśmy mogli wracać do normalnego, bezpiecznego życia wolnych ludzi”.

Donald Tusk nagrał okolicznościowe wideo z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Bitwa odbyła się 1 sierpnia 1944. „Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł…” – przywołał słowa poety powstańca przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk o Powstaniu Warszawskim Polityk podkreślił, że te słowa ważne są również dziś, 77 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego. – A więc, kiedy zatrzymamy się na dźwięk syren pamiętajmy, że powstańcy ginęli po to, abyśmy mogli co roku, kiedy tylko syreny ucichną, wracać do normalnego, bezpiecznego życia wolnych ludzi – mówił Tusk. Szef PO podkreślił, że „nasza wolność nadaje szczególny sens ich ofierze i dlatego nie możemy w nią zwątpić, bo jesteśmy to winni powstańcom”. „Chwała Bohaterom!” – zakończył Tusk. Nagranie jest widoczne na tle Pomnika Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich. 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się Powstanie Warszawskie Decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego podjął gen. Tadeusz „Bór” Komorowski. Sztab oceniał, że walki będą trwały kilka dni. Ostatecznie starcia odbywały się przez 63 dni. Zryw miał doprowadzić do wyzwolenia stolicy spod okupacji niemieckiej przed wkroczeniem Armii Czerwonej. 1 sierpnia 1944 powstańcy mieli do dyspozycji tylko 2,5 tys. pistoletów, niecałe 1,5 tys. karabinów, 420 pistoletów maszynowych, 94 ręczne karabiny maszynowe i 20 ciężkie karabiny maszynowe. Według szacunków w Powstaniu Warszawskim zginęło 16 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych, z czego 6,5 tys. ciężko. Życie straciło również od 150 do 180 cywilów. Podczas tłumienia powstania zginęło 10 tys. hitlerowców. Zniszczeniu uległo 72 proc. zabudowy mieszkalnej stolicy i 90 proc. zabytków. Czytaj też:

