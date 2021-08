Awantura we Wrocławiu, jeden z mężczyzn w stanie ciężkim. Policja szuka trzech osób

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu dopiero 3 sierpnia poprosiła o pomoc w zidentyfikowaniu trzech mężczyzn mogących mieć związek z wydarzeniami z 30 lipca we Wrocławiu. Funkcjonariusze opisują, że wtedy po godz. 5 nad ranem na terenie wrocławskiego Pasażu Niepolda doszło do awantury pomiędzy kilkoma mężczyznami.

Jeden z nich szczególnie ucierpiał, skończyło się to dla niego trafieniem do szpitala, a jego stan oceniany jest jako ciężki.

Awantura we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu trzech osób

Po kilku dniach od tego zdarzenia KMP we Wrocławiu upubliczniła wizerunki trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym pobiciem. „Z uwagi na fakt, że prowadzone pod nadzorem prokuratury działania, nie doprowadziły do ustalenia osób mogących mieć związek z pobiciem mężczyzny, podjęto decyzje o publikacji ich wizerunku” – dowodzi policja.

Policja zaapelowała do mieszkańców Wrocławia, którzy posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie lub mogą przyczynić się do ustalenia osób mogących mieć z nią bezpośredni związek o kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefonicznie pod numerem +48 601 701 056.