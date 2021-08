Deutsche Welle pisze o „polskich gettach”, następnie przeprasza. Forma przeprosin nie podoba się Muzeum Auschwitz-Birkenau

„Sabotaż, broń palna, dynamit: słowa rzadko kojarzone z żydowskimi kobietami mieszkającymi w polskich gettach podczas Holokaustu” – czytamy we wpisie Deutsche Welle na Twitterze. Post ten to zapowiedź wywiadu poświęconego historii żydowskiego kobiecego ruchu oporu. Sformułowanie „polskie getto” nie umknęło jednak uwadze komentujących, którzy byli oburzeni takim zwrotem, wprost sugerującym udział Polski w tworzeniu nazistowskich gett na okupowanym terenie naszego kraju.

Wpis błyskawicznie skrytykowano

Do sprawy odniósł się m.in. konsulat generalny RP w Monachium. „Mówicie poważnie? Polskie getta? To wstyd, kiedy sponsorowany przez państwo nadawca rozpowszechnia tak przerażająco fałszywe wiadomości! Poprawcie to, przynajmniej w imię naszych dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ludzie!” – napisał konsulat.

Kilka słów krytyki wyraził również ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski. „Polskie getta? Powinniście nie tylko usunąć ten tweet, ale także przeprosić. To jest ewidentny przypadek zaprzeczania Holokaustowi” – napisał.

Deutsche Welle przeprasza. Muzeum Auschwitz-Birkenau zgłasza wątpliwości

Redakcja serwisu napisała wówczas sprostowanie pierwszego postu. „Popełniono błąd, używając w poście sformułowania getta polskie. W artykule użyto prawidłowego terminu. Przepraszamy za błąd. Ze względu na przejrzystość chcielibyśmy pozostawić pierwotny wpis i odpowiadające mu oświadczenie na Twitterze” – czytamy.

Taka forma przeprosin nie spodobała się Muzeum Auschwitz-Birkenau. W swoim wpisie Muzeum zaznaczyło, że przeprosiny powinny być opublikowane tak, by to one były widoczne jako pierwsze. Sposób, którego użyła redakcja powoduje, że dla użytkowników widoczny jest głównie wpis z błędnym zapisem „polskie getta”, a nie przeprosiny dementujące takie sformułowanie. „To ogranicza widoczność poprawnej wersji i pozwala, aby nieprecyzyjna fraza zyskała więcej wyświetleń. Większość osób nie sięgnie do zamieszczonych pod tweetem odpowiedzi” – podkreśliło Muzeum.

Deutsche Welle to niemiecka stacja nadawcza, która nadaje programy radiowe i telewizyjne w języku niemieckim, angielskim i innych. W sieci dostępna jest z kolei w ponad 30 językach, w tym w języku polskim.

