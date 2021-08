Ojciec i syn zniknęli pod falami na niestrzeżonym kąpielisku. Brawurowa akcja ratowników

Widowiskowa akcja ratownicza w Pleśnej w pobliżu Ustronia Morskiego (zachodniopomorskie). Żywioł okazał się zbyt silny dla dwóch amatorów kąpieli. Ojciec i syn zniknęli pod falami na niestrzeżonym kąpielisku. Utonęliby, gdyby nie pomoc plażowiczów i brawurowa akcja ratowników przez godzinę walczących o przywrócenie czynności życiowych starszego mężczyzny.

Akcja ratunkowa na niestrzeżonym kąpielisku

Choć woda w morzu nie była zbyt wzburzona, okazała się zdradliwa. Około 13.00 we wtorek ratownicy dostali informację o dwóch tonących osobach. 45-latka i jego 15-letniego syna na brzeg wyciągnęli inni plażowicze. Jednak to nie był koniec walki o życie. Akcja reanimacyjna trwała przez godzinę. W końcu udało się przywrócić czynności życiowe starszemu mężczyźnie, którego pogotowie lotnicze zabrało do szpitala. Jego syn wyszedł z tej przygody bez szwanku. Na miejscu swoimi umiejętnościami popisywali się również ratownicy WOPR, SAR, strażacy i ratownicy medyczni. Publikujemy zdjęcia zakończonej happy endem akcji.

