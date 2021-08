Skandal na Podlasiu. Wicestarosta i policjant zamieszani w masowe trucie zwierząt?

Proceder trucia dzikich i domowych zwierząt w okolicy Drohiczyna na Podlasiu trwał od 2017 roku. Ktoś wykładał na łąkach i w lesie kawałki słoniny i boczku wypełnione toksycznym środkiem do ochrony roślin wycofanym w Polsce ze sprzedaży, ale dostępnym za wschodnią granicą. Wśród otrutych zwierząt były m.in. wilk, kruki, bielik, bocian, lisy, koty i psy. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków twierdzi, że w ten sposób sprawcy uśmiercili setki zwierząt.

Teraz, dwie osoby usłyszały zarzuty w tej sprawie – podają TVN24 i Radio Białystok. Wiadomo, że są to lokalny wicestarosta i policjant, jednak prokuratura nie ujawnia szczegółów ich udziału w procederze masowego trucia zwierząt. TVN24 podaje jedynie, powołując się na śledczych, że wicestarosta usłyszał cztery zarzuty.

– Pierwszy dotyczy podżegania do przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt, a jednocześnie przeciwko środowisku, dwa zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków związanych z ujawnieniem rannych zwierząt objętych ochroną gatunkową. Natomiast czwarty zarzut dotyczy składania fałszywych zeznań, a jednocześnie udaremnienia postępowania karnego – mówi stacji przedstawiciel prokuratury. Prokuratura nie doprecyzowała, jakie zarzuty usłyszał zatrzymany wraz z wicestarostą policjant. Wiadomo jedynie, że został on zwolniony za kaucją i zawieszony w obowiązkach służbowych. Poza aresztem pozostaje także lokalny polityk.

Radio Białystok: Zatrzymany wicestarosta to polityk PSL

Z informacji Radia Białystok wynika, że wicestarosta, o którym mowa w tej sprawie to Sylwester Z., który jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od listopada 2020 roku pełni on funkcję wicestarosty w Siemiatyczach. „Zanim został wicestarostą, był inspektorem do spraw ochrony przyrody w urzędzie gminy w Drohiczynie. Mieszkańcy, którzy chodzili do urzędu gminy, prosząc o pomoc w znalezieniu sprawców, którzy truli zwierzęta, zwracali się właśnie do Z”. – wynika z kolei z relacji TVN24.

