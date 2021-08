Prognoza pogody na pięć dni. Termometry wskażą nawet 27 st. Celsjusza

Niedziela zapowiada się pogodnie na krańcach zachodnich kraju. W pozostałych regionach pojawi się przelotny deszcz o sumie opadów do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach należy spodziewać się burz, którym towarzyszyć będą opady do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru nawet do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W poniedziałek na niebie wystąpi zmienne zachmurzenie, a na wschodzie i północy – przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.Wtorek przyniesie mieszkańcom Podlasia przelotny deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.W środę należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Czytaj też:

Quiz z przysłów pogodowych. Są czasem tak absurdalne, że może być ciężko