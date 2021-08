Wypowiedź Donalda Tuska o sytuacji rodzin i kobiet odbiła się szerokim echem. – Kobieta musi mieć poczucie pełnej równości. Przecież tak długo, jak będzie rządziła ta ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów jakichś kompletnych (...), tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią. I nie będzie miała wiary w to, że zmieni się ten model ciągle obowiązujący w wielu domach w Polsce, że ona musi się wszystkim zajmować – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

– Urodzenie dziecka, nie mówiąc już o dwójce, trójce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok, kiedy żona zaiwania od rana do wieczora, a on ma wzory postępowania od samej góry począwszy – stwierdził polityk. W dalszej części Donald Tusk mówił o konieczności podjęcia takich działań, które zagwarantują „polskiej kobiecie” poczucie, że jest „równoprawna”, a „macierzyństwo nie zamieni jej w niewolnicę”.

Abp Marek Jędraszewski komentuje słowa Donalda Tuska. „Obrażają moich rodziców”

Do słów Donalda Tuska odniósł się abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej do uczestników pielgrzymki na Jasną Górę. – Żeby można było się cieszyć bogactwem dzieci, a przez to nadzieją na dobrą przyszłość polskiego narodu, tak ważną rzeczą jest, aby podkreślać wielkość i godność macierzyństwa – na przekór tym słowom, które przytaczałem na początku krakowskiej pielgrzymki, słowom znanego polityka, mówiącym, że macierzyństwo to udręka na najbliższych 20 lat życia i że macierzyństwo zamienia kobiety w niewolnice – powiedział metropolita krakowski.

– Słowa o udręce na 20 lat, o zamienianiu życia kobiety w życie niewolnicze, to są słowa, czuję to bardzo głęboko, które obrażają moich rodziców – stwierdził abp Jędraszewski. Metropolita krakowski w czasie homilii zaznaczył także, że „nie jest ekspertem od spraw rodziny". – Nigdy nim nie byłem, ale poprzez moje lata życia, już niemałe, osobiście miałem łaskę doświadczenia piękna rodzinnego życia. Widziałem też różne trudne sytuacje życiowe wielu rodzin i małżeństw, widziałem i niekiedy z nimi się zderzam także dzisiaj – kontynuował, nawiązując do wspomnień samotnych matek.

Nie widziałem u nich poczucia, że są niewolnicami albo że ich życie jest jedną wielką udręką. Widziałem w nich, mimo ciężkiej sytuacji, miłość do dzieci i radość z tego, że te dzieci do nich się garną i w niej widzą dla siebie ostoję i poczucie bezpieczeństwa. Więc wiem wiele o rodzinach i życiu kobiet nie zawsze mających łatwo na co dzień – podkreślił abp Marek Jędraszewski.

