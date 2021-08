Prymas wezwał bpa Długosza do przeprosin. W odpowiedzi czytamy o „błędnej interpretacji części słuchaczy”

Swoje oświadczenie biskup częstochowski biskup-seniora pomocniczy przekazał za pośrednictwem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Na wstępie podkreślił, że „całkowicie identyfikuje się” z listem, który prymas Polski skierował do niego. Twierdząc, że jego wypowiedź „przez część słuchaczy błędnie została zinterpretowana” przeszedł do wyjaśnień. Bp Długosz zapewnił, że rozumie krzywdę dzieci, które padają ofiarą pedofilów i nie miał zamiaru chronić przestępców. Duchowny przypomniał, że przez wiele lat był duszpasterzem dzieci. Na zakończenie przeprosił tych „których dotknęła jego wypowiedź” .

List prymasa

Przypomnijmy, że prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zarzucił duchownemu w liście otwartym, że jego słowa „rozmijają się” z postawą, której oczekuje się od „przełożonych kościelnych wobec dramatu wykorzystania seksualnego oraz krzywdy osób w ten sposób zranionych w dzieciństwie” . Prymas ocenił wypowiedź bpa Długosza jako „szkodliwą” dla działań podejmowanych przez Kościół i „pogłębiającą cierpienie osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym” .

Co mówił biskup Długosz na Jasnej Górze?

O jakie słowa poszło? W czasie Apelu Jasnogórskiego bp Antoni Długosz nawiązał do problemu pedofilii wśród księży i tuszowania tego zjawiska przez zwierzchnictwo Kościoła. – Z wielkim bólem przeżywamy zaplanowany atak na biskupów. Wiąże się to z oskarżeniami, że niektórzy z nich zlekceważyli zatroskanie o skrzywdzonych przez księży ludzi, bagatelizując sprawców tych czynów – powiedział biskup senior. Dodał, że „kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy”.

Według duchownego „biskup ma być miłosiernym ojcem, który daje szansę marnotrawnemu synowi”. – Sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem, donoszącym sądom na grzeszącego syna – zaznaczył bp Długosz. Zdaniem biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej „jeżeli nie ma poprawy u grzeszącego księdza, to ksiądz winien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, a nie miłosierny biskup”.

Czytaj też:

Kościół ujawnia dane o wykorzystywaniu małoletnich. „Jest to zmiana trendu, wcześniej widać było nadwyżkę chłopców”