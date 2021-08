Interwencja polskiej policji zakończyła się śmiercią. Zmarły to obywatel Ukrainy

Informator "GW" przekazał, że do wrocławskiej izby wytrzeźwień funkcjonariusze policji przywieźli agresywnego nietrzeźwego mężczyznę. Zatrzymali go, ponieważ spał w autobusie. Sprawdzenie dokumentów pozwoliło im ustalić, że mają do czynienia z obywatelem Ukrainy.

W organizmie zatrzymanego wykryto 1,5 promila alkoholu. Po zdjęciu kajdanek mężczyzna zadał jednemu z mundurowych cios pięścią, innego ugryzł w palec. Do obezwładnienia go potrzeba było drugiego patrolu, wezwanego w tym celu na miejsce. Mężczyzna uspokoił się dopiero po zapięciu w pasy.

Jak twierdzi źródło „GW”, chwilę po tym pijany mężczyzna zaczął sinieć i tracić oddech, po czym zmarł. Przyczynę zgonu ustalić ma dopiero sekcja zwłok i badania toksykologiczne. Śledczy nie wykluczają, że oprócz alkoholu w organizmie zmarłego znajdowały się też inne substancje odurzające: narkotyki lub dopalacze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Zabezpieczono już monitoring z izby wytrzeźwień.

