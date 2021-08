Kto był na pokładzie samolotu z Kabulu, który wylądował w Warszawie? Wiceminister o szczegółach

18 sierpnia w Warszawie wylądował pierwszy samolot z Kabulu. Przylecieli nim afgańscy współpracownicy polskiej armii i ambasady oraz ich rodziny. Wiceminister obrony narodowej na antenie Polskiego Radia powiedział, że na pokładzie polskiego samolotu byli też obywatele innych państw.

– W samolocie, który wczoraj wylądował w Warszawie były osoby, które reprezentowały inne nacje. Były osoby z Niemiec i Holandii. Zgodnie z poleceniem pana premiera bardzo mocno wspieramy inne instytucje, czy to NATO, czy Unia Europejska czy Komitet Olimpijski – tłumaczył Wojciech Skurkiewicz.

Kolejny samolot wyląduje w Polsce

Michał Dworczyk poinformował, że około godziny 10 w czwartek 19 sierpnia w Warszawie wyląduje kolejny cywilny samolot, na pokładzie którego będą osoby ewakuowane z Afganistanu. – W kolejnych godzinach i dniach możemy się spodziewać kolejnych takich lotów, ponieważ został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem de facto, tzn. między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, natomiast z Uzbekistanu do Warszawy to samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane – podkreślił Michał Dworczyk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Szef KPRM dodał, że ewakuacja będzie prowadzona tak długo, aż wszystkie osoby, które pomagały czy to polskiemu kontyngentowi, czy polskim dyplomatom zostaną bezpiecznie zabrane.

