RPO Marcin Wiącek rozważa zaskarżenie głośnej nowelizacji prawa administracyjnego przed TK

Na mocy kontrowersyjnej nowelizacji, w połowie września zostaną umorzone wszystkie toczące się postępowania dotyczące decyzji administracyjnych, wszczęte później niż 30 lat od ich wydania. Nie będzie również można unieważnić takich decyzji, jeśli od dnia ich wydania upłynęło 10 lat lub jeśli wywołały one nieodwracalne skutki prawne. Ma to dotyczyć także spraw, które są obecnie w toku.

Prof. Wiącek nie jest zwolennikiem tak skonstruowanych przepisów przejściowych. – Tak naprawdę uzależniają one sytuację obywateli, którzy wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji, od wydolności i sprawności aparatu administracyjnego. Stawia to obywateli w nierównej pozycji z przyczyn od nich niezależnych. Dlatego też rozważam zaskarżenie tych regulacji do TK – oświadczył.

Nowelizacja KPA wywołała konflikt z Izraelem

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zakłada ograniczenie do 30 lat możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnych podjętych z rażącym naruszeniem prawa. Po tym jak prezydent podpisał ustawę, na Polskę spłynęła fala krytyki ze strony Izraela, który widzi w przepisach zamknięcie furtki dotyczącej roszczeń swoich obywateli ws. majątku utraconego podczas II wojny światowej.

MSZ Polski odpowiada

W odpowiedzi na ostre komentarze izraelskich polityków i działania tamtejszej dyplomacji, oświadczenie wydało MSZ Polski. Podkreślono, że nasza dyplomacja „negatywnie ocenia postępowanie MSZ Izraela i bezpodstawną decyzję o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie”. „Kroki podjęte przez Izrael bardzo poważnie szkodzą naszym relacjom” – zaznaczono. Pojawiła się też zapowiedź działań dyplomatycznych i politycznych zgodnie z zasadą symetrii obowiązującą w stosunkach międzynarodowych.

