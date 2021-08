Morawiecki: Do Polski trafi 300 imigrantów z Afganistanu. To zobowiązanie w ramach NATO

„Jestem po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem” – napisał w piątek 20 sierpnia na Facebooku prezes Raady Ministrów Mareusz Morawiecki. „Ustaliliśmy, że Polska będzie odpowiedzialna za operację ewakuacji i zapewnienia bezpiecznego transportu dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z Sojuszem Północnoatlantyckim” – oświadczył.

Osoby, o których wspomniał premier, mają trafić najpierw do Polski, a później do innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze i nie jest to nasze ostatnie słowo w kwestii udziału w operacjach Sojuszu związanych z kryzysem afgańskim” – zapewniał Morawiecki.

Polscy żołnierze lecą do Afganistanu

W czwartek 19 sierpnia prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wysłaniu do Afganistanu Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Misja, w której będą uczestniczyć polscy żołnierze nie ma charakteru bojowego. Ma trwać od 18 sierpnia do 16 września 2021 roku, a udział w niej weźmie nie więcej niż 100 żołnierzy. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego kontyngentu określić ma Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– Pomimo zakończenia operacji NATO w Afganistanie, jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przebywających na miejscu obywateli Polski, ale także państw sojuszniczych i partnerskich, w tym też współpracujących z nami obywateli Afganistanu – tłumaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

