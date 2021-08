NBP rozda nagrody dla dziennikarzy ekonomicznych. W kapitule konkursu m.in. Danuta Holecka

Narodowy Bank Polski ogłosił nabór do XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego. Jest to konkurs dla dziennikarzy ekonomicznych, którzy swoją pracą przyczyniają się do poszerzania wiedzy odbiorców w zakresie zagadnień gospodarczych i finansowych. Użytkownicy zwracają jednak uwagę na zaskakującą kapitułę konkursu, w której znalazła się m.in. prezenterka „Wiadomości” TVP Danuta Holecka. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Holecka współdecyduje o przyznawaniu ekonomicznych wyróżnień.

„Deprecjacja” – napisał krótko jeden z użytkowników Twittera, który zamieścił post z informacją o członkach kapituły XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego. Post skomentowała również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. „Coś okropnego. Zniszczona renoma konkursu. Patron patrzy na to z obrzydzeniem” – napisała. Sam patron to, przypomnijmy, były premier, minister skarbu i autor reformy walutowej, żyjący w latach 1874-1938. twitter Komentarze oburzonych internautów odnoszą się do kapituły konkursu, która ma za zadanie wyłonienie laureatów – czyli dziennikarzy, którzy w minionym roku odznaczyli się największymi zasługami w dziedzinie krzewienia ekonomicznej wiedzy. Narodowy Bank Polski, który jest organizatorem gali sam zaznacza, że kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni. I tak w XIX edycji w kapitule znaleźli się eksperci z dziedziny ekonomii, jak choćby Adam Budnikowski (profesor nauk ekonomicznych i były rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Na liście znaleźli się także dziennikarze. I tu pojawiają się wątpliwości użytkowników. Danuta Holecka w kapitule konkursu dla dziennikarzy ekonomicznych W kapitule zasiadło czworo dziennikarzy. Są to: Danuta Holecka, Michał Karnowski, Krzysztof Skowroński i Wojciech Surmacz. Wojciech Surmacz to prezes Polskiej Agencji Prasowej, od wielu lat dziennikarsko związany z tematyką ekonomiczną, m.in. w redakcji „Newsweek”, czy „Forbes”. Obecność Surmacza w kapitule nie jest wobec powyższych argumentów zaskoczeniem. Krzysztof Skowroński to z kolei prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na którego w ostatnich latach padają oskarżenia o upolitycznianie SDP. Dwa ostatnie nazwiska budzą jednak największe zaskoczenie. Michał Karnowski to publicysta tygodnika „Sieci”, znanego ze sprzyjania PiS. Choć w swoich wywiadach Karnowski zahacza o tematykę ekonomiczną, trudni się jednak w głównej mierze publicystyką na tematy polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem polityki polskiej. Karnowski pojawił się w kapitule już kolejny raz z rządu. Co ciekawe, pierwszy raz pojawił się w XIV edycji, czyli w 2016 roku, tuż po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Na końcu pojawia się natomiast Danuta Holecka – prezenterka głównego wydania „Wiadomości” TVP, a od 2019 roku szefowa Wiadomości TVP1. Holecka ma z tematyką ekonomiczną zdecydowanie najmniej wspólnego, ponadto była wielokrotnie oskarżana przez krytyków o stronnicze prezentowanie informacji na antenie. Jak jednak wynika z informacji zamieszczanych każdego roku przez NBP, nie jest to pierwszy „występ” Holeckiej w kapitule. Pojawiła się ona bowiem już w dwóch poprzednich edycjach konkursu. Czytaj też:

