Ochojska o słowach Tuska: Żaden człowiek nie jest nielegalny

32 migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Przypomnijmy, Straż Graniczna nie dopuszcza lekarzy, prawników i dziennikarzy do 32 migrantów, którzy od 13 dni koczują w lesie w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej. W sobotę 21 sierpnia w tej sprawie Mateusz Morawiecki spotkał się z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Po rozmowach, na stronie KPRM pojawiła się informacja, że migranci przebywają na terytorium Białorusi, dlatego to władze tego kraju ponoszą za nich pełną odpowiedzialność.

„Żaden człowiek nie jest nielegalny”

W odpowiedzi na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, Donald Tusk dodał wpis na Twitterze, w którym stwierdził, że „granice muszą być szczelnie i dobrze chronione”, jednak nie polega to na „antyhumanitarnej propagandzie”.

Ochojska komentując słowa byłego przewodniczącego Rady Europejskiej na antenie Polsat News podkreśliła, że owszem, państwo powinno strzec swoich granic, ale powinniśmy pozwolić złożyć migrantom wnioski o ochronę międzynarodową. – Jeśli dzisiaj mówimy o Afgańczykach, to są to ludzie, których absolutnie powinniśmy przyjąć – oceniła. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej zaznaczyła także, że „żaden człowiek nie jest nielegalny”. – Każdy ma prawo przemieszczać się, czy to dla przyjemność, czy dlatego, że ucieka przed niebezpieczeństwem i szuka schronienia dla siebie i dla swojej rodziny – powiedziała.

Czytaj też:

PiS wpuszcza do Polski migrantów? Tusk pisze o „rekordowej” liczbie