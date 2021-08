Zmarła Karolina Kaczorowska. Wdowa po ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie miała 90 lat

Informację o śmierci wdowy po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie przekazali na Twitterze europoseł PiS Ryszard Czarnecki oraz szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

twittertwitter

Karolina Kaczorowska w czasie okupacji sowieckiej ziem polskich została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Jej ojciec był w łagrze, a po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego i ewakuacji do Iranu podzieliła los „dzieci tułaczych” – przebywała w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły.

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim. Pracowała następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na emigracji, dzięki której poznała Ryszarda Kaczorowskiego. Ślub wzięli 19 lipca 1052 roku w Londynie. U boku męża Kaczorowska aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, była zaangażowana m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. W okresie prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego pełniła funkcję pierwszej damy. Wspólnie mieli dwie córki: Alicję i Jadwigę.

Jej mąż Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku. Kaczorowska miała mu uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednak z powodu choroby zrezygnowała z lotu.