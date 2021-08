Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala. Od razu rzucił się w wir spotkań

Były prezydent Lech Wałęsa trafił do szpitala w związku ze stopą cukrzycową, czyli powikłaniem wśród osób, które chorują na cukrzycę. „I znowu w szpitalu, stopa cukrzycowa” – napisał Lech Wałęsa w lakonicznym komunikacie w mediach społecznościowych. Pod wpisem pojawiło się wiele wpisów życzących szybkiego powrotu do formy byłemu prezydentowi.

Co się stało byłemu prezydentowi? Jego asystent Marek Kaczmar przyznał w rozmowie w „Super Expressem”, że „jest jeszcze za wcześnie, by cokolwiek wyrokować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna”. Kilkadziesiąt minut wcześniej dyrektor biura Wałęsy powiedział „Faktowi”, że „sprawa jest poważna”, ale nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli. W rozmowie z „Super Expressem”, syn byłego prezydenta Jarosław Wałęsa powiedział, że jego ojcu może grozić nawet amputacja stopy.

Lech Wałęsa wraca do zdrowia

Jak się jednak okazuje, stan zdrowia Wałęsy znacząco się poprawił. Były prezydent wyszedł już ze szpitala i rzucił się w wir spotkań. „Super Express” poinformował, że w niedzielę Wałęsa pojawił się na mszy w kościele. Teraz były prezydent pokazuje na Facebooku zdjęcia ze spotkań. Na jednym z nich widzimy Wałęsę w towarzystwie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, na kolejnym Wałęsa relacjonuje wywiad, którego udzielił.

