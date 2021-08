Wpadł w furię i uderzył głową dziecka o auto. Policja szuka mężczyzny

Do bulwersującego zdarzenia doszło 7 sierpnia w centrum Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie). 12-latek otwierając drzwi auta, niechcący uderzył nimi o zaparkowany samochód. To spowodowało furię właściciela pojazdu, która zaczął się szarpać z ojcem chłopca. Po chwili mężczyzna złapał dziecko za głowę i uderzył nią o tylną szybę auta jego ojca poinformował portal nowosci.com.pl.

Chełmno. Uderzył głową dziecka o auto. Szuka go policja

Dziecko najpierw trafiło do szpitala w Chełmnie, a potem przez dobę było hospitalizowane w Bydgoszczy. Agresor odjechał tuż po zdarzeniu. Do tej pory nie udało się go zatrzymać. TVP3 Bydgoszcz informuje, że policja szuka osoby w wieku od 50 do 55 lat. Mężczyzna w dniu zdarzenia był ubrany w czerwony t-shirt i poruszał się pojazdem o kolorze kremowym i tablicach rejestracyjnych z okolic Brodnicy (CBR). Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą coś wiedzieć o sprawie.

Sprawą zainteresowała się prokuratura, która wszczęła postępowanie z urzędu. Trwa analizowanie zapisów z monitoringu miejskiego. Gromadzona jest również dokumentacja medyczna. Wstępnie 12-latek nie doznał większych obrażeń, więc czyn zakwalifikowano jako naruszenie nietykalności cielesnej. Możliwa jest zmiana kwalifikacji czynu po wypowiedzi biegłego z zakresu medycyny sądowej. Mężczyźnie grozi pięć lat więzienia.

