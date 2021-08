Komisja Europejska deklaruje wsparcie dla Polski. „Z poszanowaniem praw człowieka”

„Ściśle współpracujemy z władzami Polski, aby wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami na granicy zewnętrznej, zgodnie z prawem UE, z pełnym poszanowaniem podstawowych praw człowieka i zapewnieniem skutecznego dostępu do procedury azylowej” - oświadczyła we wtorek 24 sierpnia Komisja Europejska, w komunikacie cytowanym przez Polskie Radio.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Przypomnijmy, że reżim Łukaszenki prowadzi skoordynowane działania zwożenia migrantów z Bliskiego Wschodu i „przerzucania” ich pod granicę Białorusi z Litwą i Polską. Działania te mają na celu wywarcie presji na Unii Europejskiej.

Eskalacją wojny hybrydowej prowadzonej przez Łukaszenkę jest obóz migrantów, który powstał na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. Początkowo koczowało tam ok. 50 osób, później liczba ta miała zmaleć do ok. 10 cudzoziemców. Osoby te pilnowane są przez mundurowych z Białorusi. Z kolei do Polski nie wpuszcza ich nasza Straż Graniczna i wspierające ją wojsko.

Wielu polityków opozycji apeluje o wpuszczenie migrantów do Polski i rozpatrzenie ich wniosków azylowych już na terenie naszego kraju. Podobne stanowisko przedstawia RPO. W sprawie humanitarnego traktowania imigrantów zaapelował też Episkopat. Z kolei rząd stoi na twardym stanowisku niewpuszczania imigrantów do kraju, na granicy ma powstać płot, a do Sejmu wpłynął już rządowy projekt zmian w prawie dotyczącym migracji.

