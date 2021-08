Nie żyje starosta płocki Mariusz Bieniek. Odnaleziono jego ciało

Tragiczny wypadek na Wiśle



Do wypadku na Wiśle doszło w niedzielę 22 sierpnia około 18:00 między Świniarami a Kępą Polską niedaleko Płocka. Trzech mężczyzn, którzy pływali po Wiśle wypadło z łodzi. Dwóm udało się wydostać na brzeg, natomiast trzeciego – mimo trwającej kilka dni akcji ratunkowej – nie udało się odnaleźć. Prokuratura niedługo później przekazała, że poszukiwany to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, starosta płocki Mariusz Bieniek.

Prezydent Płocka: Do końca mieliśmy nadzieję

We wtorek 25 sierpnia smutną informację o śmierci Bieńka przekazał na swoim Facebooku Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. „Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję… Niestety, dziś nadeszła bardzo smutna informacja o odnalezieniu ciała tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, starosty powiatu płockiego” – napisał.

Jak informuje „Tygodnik płocki”, ciało polityka zauważono około dwa kilometry od mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku.

Kosiniak-Kamysz: Wielka strata dla ziemi płockiej



O śmierci Bieńka napisał także na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Jeden z najlepszych samorządowców, jakich miałem zaszczyt poznać” – określił urzędnika. „Wielka strata dla ziemi płockiej. Niech spoczywa w pokoju. Rodzinie i Bliskim składam najszczersze kondolencje” – dodał.

Mariusz Bieniek

Mariusz Bieniek urodził się 20 października 1983 roku. Ukończył Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. W latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród. Później był prezesem zarządu w Lokalnej Grupie Działania „Razem dla Rozwoju”. Po raz pierwszy powołany na urząd starosty w 2014 roku. Ponownie wybrano go na to stanowisko po czterech latach. W wyborach samorządowych kandydował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uzyskał 2015 głosób, co przełożyło się na 27,01 proc. wszystkich głosów w okręgu.

Bieniek był żonaty. Osierocił dwójkę dzieci.